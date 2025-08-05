الخميس.. علي الحجار يحيي حفل 100 سنة غُنا السادس

القاهرة - محمد ابراهيم - يستعد المطرب علي الحجار، لاحياء حفلًا غنائيًا ضخمًا وهو الحفل السادس من 100 سنة غنا، في دار الأوبرا المصرية، وذلك بعد إحياءه هذا الحفل العام الماضي 2024.



ونشر علي الحجار بوستر حفله 100 سنة غنا، عبر صفحته الرسمية بفيسبوك، وعلق: حفل 100 سنة غُنا السادس، الخميس 4 سبتمبر 2025.



وفي سياق متصل، يستعد الفنان الكبير علي الحجار لإحياء حفل غنائي مميز يوم 27 أغسطس الجاري، على مسرح ساقية الصاوي، وسط حضور جماهيري متوقّع من محبي الطرب الأصيل.



وكان قدم علي الحجار حفلًا ضمن أنشطة وزارة الثقافة بـ دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور علاء عبد السلام، خلال الأمسية الخامسة، من عروض المشروع الفني 100 سنة غنا، التي كانت كاملة العدد واستضافت المطربين الشباب أميرة أحمد، ياسمين علي وفتحي ناصر، وأخرجها مهدي السيد، سيناريو الكاتب الصحفي أيمن الحكيم والتوزيع الموسيقي لكلًا من شادي مؤنس، أحمد صالح، أحمد شعتوت، أحمد علي الحجار، يوسف صادق، تصميم الديكور محمد الغرباوي، إضاءة ياسر شعلان، جرافيك محمد عبد الرازق، تصميم الرقصات رجوى حامد.