نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هل تخجل نقابة الموسيقيين من تكريم كبار نجومها؟ هاني سامي يعلق (فيديو) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في مداخلة مهمة خلال برنامج الإعلامي سيد علي على قناة الحدث اليوم، تطرق الكاتب الصحفي هاني سامي، رئيس تحرير موقع "ويك إيند"، إلى قضية غياب ترشيحات نقابة المهن الموسيقية لجوائز الدولة والنيل، وهو الأمر الذي أثار تساؤلات كثيرة حول دور النقابة في تكريم شخصيات فنية بارزة تمثل رمزًا وطنيًا وعالميًا.

بدايةً، رحب سيد علي بالكاتب الصحفي، مؤكدًا على ثقافته الرفيعة به، وذكر أنه ربما يكون الصحفي الوحيد الذي أجرى حوارًا مع الفنانة إيمان الطوخي، ثم انتقل إلى ملاحظة مهمة حول ترشيحات جوائز الدولة، مشيرًا إلى أن معظم النقابات والهيئات والجامعات وحتى مكتبة الإسكندرية تقدم أسماء مرشحة لتلك الجوائز، باستثناء نقابة واحدة فقط هي نقابة المهن الموسيقية.

تصريحات هاني سامي

في رده، أوضح هاني سامي أن القضية ليست جديدة، بل إنها تتعلق بتطورات في الإطار الإداري والفني للنقابة، وأشار إلى أنه لاحظ بنفسه عدم ترشيح النقابة لأي من رموزها المرموقين لجوائز الدولة، في ظل وجود أسماء كبيرة مثل إيناس عبدالدايم وعمر خيرت وياسر عبد الرحمن، بالإضافة إلى أسماء الراحلين مثل حسن أبو السعود وعبدالغفار، وهي شخصيات بارزة لم تحظ بأي ترشيح رسمي من نقابتهم.

أوضح هاني سامي أنه حاول الاستفسار داخل النقابة عن أسباب هذا الغياب، لكنه تلقى إجابات متضاربة أحيانًا، حيث نفى بعض المسؤولين وجود أي ترشيحات، بينما رجّح آخرون أن يكون الأمر متعلقًا بتردي التواصل أو ظروف داخلية في النقابة، ورغم وجود أعضائها من الموسيقيين المشهورين والرموز المهمة، بدا أن النقابة لم تُفعّل دورها في هذا الموضوع، وهو ما اعتبره سامي "دلالة سلبية" على أداء النقابة.

كما أشار إلى الموسيقيين المميزين مثل هاني فرحات وخالد حماد الذين قدموا إضافة فنية كبيرة، لكنه عبّر عن استيائه من الحالة العامة للنقابة وعدم استثمارها في دعم وترشيح أعضائها المتميزين.

وأشار هاني سامي إلى أن بعض الشخاص داخل النقابة، أمثال مصطفى كامل، ترشحوا بأنفسهم، لكنه أبدى رغبته في فهم موقف النقابة الرسمي من هذه القضية. وأكد على أهمية دور الصحافة والإعلام في إلقاء الضوء على القضايا التي تتطلب اشتباكًا وطرحًا وطنيًا بناءً، موضحًا أن هناك كثيرًا من الموسيقيين الذين يستحقون التقدير والاعتراف، ليس فقط داخل مصر بل على مستوى العالم العربي والعالم أجمع.