مصطفى غريب يكشف عن تفاصيل شخصيته في فيلم "درويش" مع عمرو يوسف

أحمد جودة - القاهرة - كشف الفنان مصطفى غريب عن تفاصيل شخصيته في أحدث أعماله السينمائية، وهو فيلم "درويش" بطولة الفنان عمرو يوسف، والمقرر عرضه بـ دور العرض السينمائية يوم 13 أغسطس الجاري، وذلك من خلال منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وشارك "غريب" البوستر الدعائي الذي يحمل صورته، وعلق قائلًا: "استنوا مصطفى غريب في دور عدلي، فيلم درويش 13 أغسطس في مصر و28 أغسطس في جميع سينمات الوطن العربي".



تفاصيل فيلم درويش



وينتمي فيلم درويش لنوعية الأعمال الأكشن التشويقية الكوميدية، وتعود أحداثه إلى فترة الأربعينيات من القرن الماضي، ويحمل مفاجآت عديدة، ومن بطولة عمرو يوسف، دينا الشربيني، محمد شاهين، تارا عماد، ومصطفى غريب، وعدد آخر من النجوم وضيوف الشرف ومنهم هشام ماجد، تأليف وسام صبري، إخراج وليد الحلفاوي، وإنتاج محمد حفظي وممدوح السبع وشركة VOX.