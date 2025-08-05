في ذكرى وفاتها.. محطات فنية هامة في حياة ميرنا المهندس

القاهرة - محمد ابراهيم - تحل اليوم ذكرى وفاة الفنانة ميرنا المهندس، التي رحلت عن عالمنا في مثل هذا اليوم من عام 2015، وبالرغم من رحيلها وهي في عمر الشباب إلا أنها تركت بصمتها الفنية الخاصة في جميع الأعمال التي شاركت بها والتي مازالت حاضرة في قلوب جمهورها ومحبيها، ويعرض لكم "دوت الخليج الفني" كواليس ومحطات مشوار ميرنا المهندس الفني.

نبذة عن ميرنا المهندس

ولدت الفنانة ميرنا المهندس في 3 مايو 1976، بالقاهرة، واكتشفها الكاتب والمخرج حسين حلمي المهندس ولُقبت بـ«المهندس» نسبةً له.

مشوار ميرنا المهندس الفني



وبدأت بدخول العمل الفني في الإعلانات منذ أن كانت بسن صغيرة، وظهرت بعمر الطفولة في عدد من الأعمال التلفزيونية في فترة الثمانينيات،شاركت بعدها في العديد من الأعمال السينمائية والتليفزيونية أبرزها تقديمها لدور «ليلى» في الجزء الأول من المسلسل التليفزيوني الكوميدي ساكن قصادي عام 1995، توقفت عن العمل الفني وأعلنت اعتزالها بعد اشتداد حدة المرض عليها في أواخر التسعينيات من القرن العشرين، لكنها عادت للعمل الفني مع بداية الألفية الجديدة من خلال المشاركة في عدد كبير من الأعمال التليفزيونية، وعادت لتقديم الأعمال السينمائية بظهورها في 3 أفلام في العام 2006 بعد انقطاع دام 11 عامًا منذ آخر عمل سينمائي قدمته، وأدت دور البطولة المُطْلَقَة في فيلم دون عنوان عام 2009.