كندة علوش توجه رسالة دعم للفنانة أنغام

القاهرة - محمد ابراهيم - وجهت الفنانة السورية كندة علوش رسالة دعم للمطربة أنغام بعد تعرضها لأزمة صحية مفاجئة، عبر حسابها الرسمي على موقع «إنستجرام»، داعية لها بالشفاء العاجل.

رسالة كندة علوش لأنغام



ونشرت الفنانة كندة علوش رسالة دعم للمطربة أنغام عبر حسابها الرسمي على «إنستجرام»، أعربت فيها عن محبتها الكبيرة لها، وقلقها على حالتها الصحية، حيث كتبت: "حبيبة قلبي وقلب كل الناس.. سلامتك يا رب يطمنا ويطمن قلب محبينك عليكي.. وترجعيلنا بصحة وسلامة في أقرب وقت".

تطورات الحالة الصحية لـ أنغام



وكان قد كشف الإعلامي محمود سعد تطورات الحالة الصحية للمطربة أنغام، حيث كتب بمنشور عبر حسابه الرسمي بـ فيسبوك: بتابع مع أنغام كل يوم ومع ابنها عمر، بطمن على حالتها، وهي تعبانة وبتعاني من ألم جامد وفهي مشاكل ويمكن بعد 3 أو 4 أيام نشوف، والحكاية صعبة ومش عارفين إيه هيحصل ادعوا لها.. أنغام صديقة قديمة ليا وعوضتني عن عدم رؤيتي أم كلثوم، وبحضر معاها تسجيلات كل أغانيها وبشوفهم بيتولدوا قدامي.