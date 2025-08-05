نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في هذا الموعد.. راغب علامة يحيي حفلًا غنائيًا في باريس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد الفنان راغب علامة لإحياء أحدث حفلاته الغنائية، في باريس، يوم 25 من شهر أكتوبر المقبل، ومن المقرر أن يقدم باقة متنوعة ومتميزة من أشهر أغانيه القديمة والحديثة والتي يتفاعل معها الجمهور.

آخر حفلات راغب علامة





وكان راغب علامة قد أحيا مؤخرًا حفلًا غنائيًا في مهرجان موازين وتفاعل الآلاف مع أغاني، والساحل الشمالي على موعد مع تكرار المشهد.

بيروت ولا روما





أما على صعيد الإصدارات، فالسوبر ستار لا يتوقف بعد "ترقيص"، بصناعة فنية ضخمة أدارها المخرج زياد خوري بين عدة دول، فاجأ راغب جمهوره بـ "بيروت ولا روما"، أغنية باللهجة المصرية، وحققت نجاحًا كبيرًا فور طرحها.