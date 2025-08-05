"هيبقى نمرة واحد".. أحمد العوضي يروج لمسلسله الجديد "علي كلاي"

القاهرة - محمد ابراهيم - كشف الفنان أحمد العوضي عن تفاصيل مسلسله الجديد في رمضان 2026، والذي يحمل اسم علي كلاي، وذلك من خلال صفحته الرسمية بموقع فيسبوك.

رسالة أحمد العوضي لجمهوره

وقال أحمد العوضي خلال لايف له: "هعملكم مسلسل هيبقى نمرة واحد.. وآه البطل هيطلع جدع وبيضرب الناس كلها وابن بلد.. ما هو اسمه البطل ليه؟ عشان يبقى كويس وتبقى عايز تقلده وتخلي أخوك الصغير زيه.. اطلعه وحش ليه؟ ما أطلع حلو".

وكان أعلن الفنان أحمد العوضي مسابقة جديدة من خلال حسابه الخاص بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، والذي سيحصل فيها كل فائز على 10 آلاف جنيه في حالة توقع اسم المسلسل بشكل صحيح.

وتصدر علي كلاي اسم مسلسل أحمد العوضي الجديد تريند منصة إكس، وهذا بعد التفاعل الكبير الذي حدث من الجمهور، كما أصبحت هذه هي طبيعة مسابقات العوضي مع جمهوره.