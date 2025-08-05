سيدني سويني تشعل جوجل.. ترامب يحتفي بعضويتها الجمهورية وسط عاصفة جدل إعلاني



القاهرة - محمد ابراهيم -



تصدّرت النجمة العالمية سيدني سويني تريند جوجل خلال الساعات الأخيرة، بعدما أشاد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بها عقب كشف سجلات الناخبين أنها مسجّلة كعضوة في الحزب الجمهوري بولاية فلوريدا منذ يونيو 2024. وجاء هذا التفاعل الرئاسي بالتزامن مع الجدل المشتعل حول حملتها الإعلانية الجديدة لصالح شركة "أميركان إيغل"، والتي أثارت موجة انتقادات على مواقع التواصل الاجتماعي.

وخلال حديثه إلى مجموعة من الصحافيين في ألينتاون بولاية بنسلفانيا، عبّر ترامب عن سعادته بالخبر قائلًا: "أوه، الآن أحب إعلانها. إذا كانت سيدني سويني جمهورية مسجّلة، فهذا رائع للغاية". وأضاف بابتسامته المعهودة: "ستُدهشون من عدد الجمهوريين، وأنا سعيد لأنكم أخبرتموني بهذا الأمر".

حملة سويني التي تروّج لخط جديد من سراويل الجينز قلبت السوشيال ميديا رأسًا على عقب، بعدما اعتبرها بعض النقاد اليساريين "دعاية عنصرية" تصل إلى حدّ تشبيهها بالنازية، بسبب استخدامها للعب بالكلمات بين "جينز" (Jeans) و"جينز" (Genes) في إشارة للجينات الوراثية. ففي أحد المقاطع، تظهر سويني وهي تقول: "جيناتي زرقاء"، قبل أن تغيّر كلمة "جينز" على لوحة إعلانية من "Genes" إلى "Jeans".

في المقابل، وجد الإعلان دعمًا من شخصيات جمهورية بارزة، حيث اعتبر مدير اتصالات ترامب، ستيفن تشيونغ، الهجوم على سويني مثالًا صارخًا على ما وصفه بـ "ثقافة الإلغاء المتطرفة"، مؤكدًا أن الحملة الدعائية لا تحمل أي رسائل سياسية أو عنصرية كما روّج المنتقدون.