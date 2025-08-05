نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لهذا السبب....روبي تتصدر تريند جوجل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

نجحت النجمة روبي في خطف الأضواء مجددًا لتتصدر قائمة البحث على جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، بعدما فاجأت جمهورها بالكشف عن أحدث أعمالها الغنائية بعنوان ثانيتين استعدادًا لطرحه رسميًا خلال موسم الصيف الحالي واعتاد جمهور روبي على مفاجآتها الصيفية التي تتسم بالجرأة والإيقاع الراقص، والتي تحقق نجاحًا واسعًا بمجرد صدورها.

روبي شاركت متابعيها عبر حسابها الرسمي على إنستجرام البوستر التشويقي للأغنية الجديدة، حيث ظهرت فيه بإطلالة جذابة وهي تجلس على الأرض وشعرها منسدل على كتفيها، وكتبت تعليقًا مقتضبًا أشعل حماس جمهورها: ثانيتين.. قريبًا.

وما هي إلا ساعات قليلة حتى تحوّل اسم الأغنية إلى حديث المتابعين، لتحتل روبي مكانة متقدمة في قائمة الأكثر بحثًا على جوجل.

الأغنية الجديدة كتبها الشاعر الغنائي فلبينو أحمد، ومن المنتظر أن تأتي بإيقاع مقسوم راقص يتناسب مع أجواء الصيف، فيما لم تكشف روبي بعد عن موعد طرحها الرسمي عبر المنصات المختلفة. الجمهور من جانبه تفاعل مع اسم الأغنية بطريقة طريفة، إذ عقد كثيرون مقارنات بينها وبين أغنيتها الشهيرة التي طرحتها عام 2023 بعنوان 3 ساعات متواصلة. وجاءت التعليقات ساخرة ومرحة مثل: من 3 ساعات متواصلة لثانيتين.. يخربيت التضخم وروبي حولت السباق الماراثوني لعدو سريع.

ويبدو أن ثانيتين تحمل جميع عناصر النجاح التي تميز أغاني روبي الصيفية، خاصة وأنها تأتي بعد سلسلة من النجاحات الجماهيرية في حفلاتها الأخيرة، أبرزها حفل مهرجان ليالي مراسي وحفل الساحل الشمالي مع ليجي سي، حيث أثبتت النجمة قدرتها على إشعال الأجواء بمجرد صعودها على المسرح.