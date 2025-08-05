نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سيلفستر ستالون يعود بقوة في الموسم الثالث من Tulsa King على منصة Paramount+ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يستعد النجم العالمي والمرشح للأوسكار سيلفستر ستالون للظهور مجددًا في الموسم الثالث من السلسلة الشهيرة Tulsa King، والذي ينطلق رسميًا في 21 سبتمبر المقبل عبر شبكة Paramount+، وسط ترقب جماهيري واسع لعشاق الدراما الإجرامية الممزوجة بالتشويق.

المسلسل الذي خطف الأنظار منذ موسمه الأول، يروي رحلة زعيم المافيا دوايت “الجنرال” مانفريدي (ستالون)، الذي يجد نفسه بعد 25 عامًا خلف القضبان مُنفى إلى مدينة تولسا الغريبة بالنسبة له، ليبدأ هناك مغامرة مثيرة في بناء إمبراطورية إجرامية جديدة وسط شخصيات غير متوقعة وحبكة لا تخلو من المفاجآت.

ويشارك ستالون البطولة نخبة من النجوم، بينهم أندريا سافاج، ومارتن ستار، وماكس كاسيلا، ودومينيك لومباردوزي، وفينسنت بيازا، وجاريت هيدلوند، في توليفة درامية تعد بالكثير من الإثارة والتشويق في الموسم المرتقب.