نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر توم هولاند يحسم الجدل: "لست جيمس بوند القادم لكن الحلم يراود كل ممثل بريطاني" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

حسم النجم البريطاني الشاب توم هولاند الجدل الدائر منذ أشهر حول الشائعات التي ربطت اسمه بدور العميل الأسطوري جيمس بوند خلفًا لدانيال كريج، الذي ودّع شخصية 007 بعد فيلمه الأخير No Time To Die. فبعدما تداولت الصحافة العالمية أسماء عدة من بينها إدريس إلبا، هنري كافيل، وروبرت باتينسون، ظل هولاند في صدارة الترشيحات التي شعلت حماس عشاق السلسلة الشهيرة، خصوصًا بعد إعلان استوديوهات أمازون إم جي إم عن إسناد إخراج الجزء الجديد لمبدع Dune دينيس فيلنوف، وكتابة السيناريو لستيفن نايت مبتكر Peaky Blinders.

وفي فيديو طريف جمعه مؤخرًا مع الشيف العالمي جوردون رامزي، كسر هولاند صمته لأول مرة حول هذه الشائعات، حينما سأله رامزي ما إذا كان فكر يومًا في استخدام اسم "جيمس" في أعماله السينمائية المقبلة، فأجاب بابتسامة: "هناك الكثير من الشائعات مؤخرًا، لكن لنترك الأمور في إطارها البسيط الآن". ثم أضاف ممازحًا أنه لو حصل على الدور فسيكون ذلك بمثابة الحلم لكل ممثل بريطاني شاب، قبل أن يختتم حديثه قائلاً: "أنا بالفعل أسعد إنسان على قيد الحياة، ولم أكن لأتخيل يومًا هذه المسيرة المهنية التي أعيشها اليوم".

بهذه الكلمات، أغلق هولاند الباب أمام الشائعات دون أن يخفي حلمًا يراود كل ممثل في بريطانيا، بينما يترقب الجمهور العالمي إعلان هوية العميل 007 الجديد في الفصل القادم من أسطورة جيمس بوند.