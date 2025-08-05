نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ليلة مع عمر الشريف.. "الثقافة السينمائية" تحتفي بالنجم العالمي بعرض كلاسيكي نادر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة



في أجواء سينمائية كلاسيكية، يستعد مركز الثقافة السينمائية التابع للمركز القومي للسينما، برئاسة الدكتور أحمد صالح، لاستقبال عشاق الفن السابع يوم الأربعاء 6 أغسطس، في أمسية استثنائية تجمع بين سحر هوليوود وبصمة النجم العالمي عمر الشريف.

الفعالية التي تُقام في السابعة مساءً بمقر المركز، تتضمن عرض الفيلم العالمي النادر "Behold a Pale Horse" (إنتاج 1964) للمخرج الكبير فريد زينيمان، عن قصة للكاتب إيمريك برسبيرجر وسيناريو جي بي ميلار، وبطولة جريجوري بيك، أنطوني كوين، وعمر الشريف. الفيلم الذي تصل مدته إلى 118 دقيقة يعد واحدًا من روائع السينما الكلاسيكية التي جمعت بين الدراما والتشويق.

الأمسية لا تكتفي بالعرض السينمائي، بل تفتح نافذة على مشوار عمر الشريف الذي انطلق من شاشات السينما المصرية في خمسينيات القرن الماضي، قبل أن يحلق نحو العالمية بفيلمه الشهير "لورنس العرب" عام 1962 مع المخرج ديفيد لين، ثم تتوالى مشاركاته في أعمال عالمية مثل The Last Valley وThe Tamarind Seed وJaggernaut، ليصبح أحد أبرز سفراء الفن المصري في العالم.

وأكد الدكتور أحمد صالح أن هذه الأمسية تأتي في إطار خطة المركز القومي للسينما لتقديم عروض سينمائية متنوعة وورش وندوات تستهدف مختلف الفئات العمرية، بهدف نشر الثقافة السينمائية وتعزيز الوعي الفني بالمجتمع.

يُذكر أن الفعالية تقام تحت إشراف الكاتبة أمل عبد المجيد، مدير عام مركز الثقافة السينمائية، والدعوة عامة ومجانية لجميع محبي السينما.