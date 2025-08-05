نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لهذا السبب ....أحمد رشوان يتصدر تريند جوجل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - رحيل الفنان أحمد رشوان يتصدر تريند جوجل.. ونقابة المهن التمثيلية تنعيه بكلمات مؤثرة

تصدر اسم الفنان القدير أحمد رشوان تريند محرك البحث جوجل خلال الساعات الماضية، عقب الإعلان عن وفاته مساء أمس عن عمر ناهز 76 عامًا، بعد مسيرة فنية طويلة امتدت لعقود ترك خلالها بصمة واضحة في قلوب جمهوره وفي ذاكرة الدراما والسينما المصرية.

حرصت نقابة المهن التمثيلية على نعي الفنان الراحل بكلمات مؤثرة عبر صفحتها الرسمية على موقع "فيس بوك"، حيث جاء في بيانها:"تنعي نقابة المهن التمثيلية ببالغ الحزن والأسى الفنان أحمد رشوان، الذي وافته المنية بعد رحلة عطاء فني ثرية قدم خلالها العديد من الأعمال السينمائية والمسرحية والتليفزيونية التي ستظل خالدة في وجدان الجمهورونتقدم بخالص التعازي لأسرته الكريمة، داعين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويلهم ذويه الصبر والسلوان إنا لله وإنا إليه راجعون."

وعلمت مصادر مقربة أن الفنان أحمد رشوان كان يقيم في دار إقامة كبار الفنانين بمدينة 6 أكتوبر خلال السنوات الأخيرة من حياته، حيث كان يحظى برعاية طبية واجتماعية كاملة حتى وافته المنية بهدوء، بعد رحلة حافلة بالنجاحات الفنية والمواقف الإنسانية التي شهد لها زملاؤه وجمهوره.

وقد أحدث خبر وفاته حالة من الحزن العميق في الوسط الفني وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، حيث نعاه عدد كبير من الفنانين والإعلاميين بكلمات مؤثرة، مستذكرين أبرز محطاته الفنية. فقد قدم رشوان خلال مسيرته أعمالًا سينمائية وتليفزيونية متنوعة، تميز فيها بأدواره الإنسانية والاجتماعية، كما ترك بصمة خاصة على خشبة المسرح المصري الذي اعتبره بيته الأول.

ويُنتظر أن تشيع جنازة الفنان الراحل اليوم وسط حضور عائلته وزملائه ومحبيه، فيما يستعد الوسط الفني لإقامة عزاء رسمي يليق بتاريخه الكبير ومسيرته الفنية الحافلة بالعطاء. ومع تصدر اسمه تريند جوجل، عادت إلى الواجهة مقاطع من أعماله القديمة وصوره النادرة التي تداولها محبوه بحنين كبير، مؤكدين أن رحيله سيظل خسارة فنية وإنسانية كبيرة.