"صيف بلدنا" بمطروح يواصل لياليه بعرض لفرقة سوهاج للفنون الشعبية

أحمد جودة - القاهرة -

تتواصل بمحافظة مطروح فعاليات الموسم الخامس من مهرجان "صيف بلدنا"، الذي تنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، ضمن البرنامج الصيفي لوزارة الثقافة بالمحافظات.

وشهد مسرح النادي الاجتماعي العرض الثاني لفرقة سوهاج للفنون الشعبية بقيادة الفنان محمد الرز، بحضور نهلة عبد القادر مدير عام ثقافة مطروخ، وجمهور كبير من أهالي المحافظة والمصطافين.

الفقرات الاستعراضية

وقدمت الفرقة باقة مميزة من الفقرات الاستعراضية المستوحاة من الفلكلور الصعيدي، منها استعراض "الربابة"، و"التحطيب"، و"فن المربع"، و"السوهاجي"، بما تحمله من روح تراثية نابضة تعكس الموروث الثقافي لمحافظات الجنوب.

الورش الفنية

وعلى هامش العروض، تواصلت الورش الفنية المصاحبة للفعاليات، حيث قدمت الفنانة منى شاكر ورشة عمل فنية باستخدام خامات متنوعة كالكرتون والخيوط والخرز وألوان الجواش، وشارك فيها عدد كبير من الأطفال.

كما استمر معرض الكتاب المقام بالتزامن مع المهرجان حيث يضم مجموعة من أحدث إصدارات الهيئة العامة لقصور الثقافة بأسعار مخفضة.

مهرجان "صيف بلدنا 5"

ينظم مهرجان "صيف بلدنا 5" بمحافظة مطروح تحت إشراف الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان أحمد الشافعي، ممثلة في الإدارات العامة للمهرجانات والموسيقى والفنون الشعبية، وبالتعاون مع إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي بقيادة محمد حمدي، وفرع ثقافة مطروح.

ويستمر المهرجان في تقديم عروضه المجانية اليومية وورش العمل التفاعلية حتى نهاية شهر أغسطس الجاري.

