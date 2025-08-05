نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "صوتك أمانة".. لقاءات بثقافة الوادي الجديد لتعزيز المشاركة المجتمعية والوعي الوطني في المقال التالي

نظم فرع ثقافة الوادي الجديد، فعاليات توعوية بعدد من المواقع الثقافية التابعة له تحت عنوان "صوتك أمانة"، ضمن فعاليات الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، لتعزيز قيم المشاركة المجتمعية وتعزيز الوعي الوطني، في إطار برامج وزارة الثقافة.

وعقد بيت ثقافة بولاق محاضرة تثقيفية ألقتها الباحثة إسراء عشري، أكدت خلالها أن المشاركة في الانتخابات واجب وطني وحق دستوري كفله القانون للمواطنين المستوفين لشروط التصويت، مشيرة إلى أن العملية الانتخابية تعد من أهم أدوات تنمية روح الديمقراطية، وخطوة جوهرية في طريق النهوض بالمجتمع والوطن.

كما تناولت خلال المحاضرة أهمية إدراك الفرد لتأثير صوته في صياغة مستقبل بلاده، وأشارت إلى أن الإسهام الإيجابي في الحياة العامة يعكس مدى وعي الإنسان بدوره الحقيقي داخل مجتمعه.

وفي السياق ذاته، نظمت مكتبة الطفل والشباب بباريس لقاء تحدث فيه محمد جبريل من إدارة باريس التعليمية، مؤكدا أن المشاركة السياسية مظهر من مظاهر رقي الشعوب، كما تسهم في رفع درجة الوعي السياسي وتعزيز روح المواطنة والمشاركة المجتمعية.

ولفت إلى أن غرس هذه المفاهيم في الأجيال الجديدة يسهم في بناء قاعدة شعبية واعية قادرة على اتخاذ قراراتها بناء على وعي وفهم، مما يرسخ دعائم الاستقرار والتنمية في الدولة.

نفذت الفعاليات من خلال فرع ثقافة الوادي الجديد برئاسة ابتسام عبد المريد، وبإشراف إقليم وسط الصعيد الثقافي بإدارة جمال عبد الناصر، وجاءت في إطار حرص وزارة الثقافة وهيئة قصور الثقافة على دعم القيم الوطنية، خاصة في المناطق الحدودية والنائية، من خلال العمل الثقافي والتوعوي الهادف.