نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "دور مجلس الشيوخ في الحياة النيابية" في لقاء توعوي بقصر ثقافة الشاطبي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

نظم قصر ثقافة الشاطبي لقاء توعويا بعنوان "دور مجلس الشيوخ في الحياة النيابية والسياسية"، ضمن أجندة فعاليات الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، وفي إطار برامج وزارة الثقافة الهادفة إلى ترسيخ مفاهيم المشاركة المجتمعية والديمقراطية لدى المواطنين.

دور مجلس الشيوخ في الحياة النيابية والسياسية

أدار اللقاء الدكتور إبراهيم عبد الله، المستشار الإعلامي لبيت العائلة المصرية، واستهل حديثه بالترحيب بالحضور، موجها الشكر إلى هيئة قصور الثقافة على دورها المستمر في دعم الحراك الثقافي والتوعوي بالمحافظات، لا سيما بمحافظة الإسكندرية.

وتناول "عبد الله" في كلمته دور مجلس الشيوخ ضمن المنظومة التشريعية في مصر، موضحا أن المجلس يشارك في مناقشة واقتراح القوانين، ويراقب أداء الحكومة من خلال أدوات الرقابة البرلمانية كالاستجوابات، ويعبر عن إرادة الشعب لما يتمتع به أعضاؤه من تمثيل متنوع لفئات المجتمع المختلفة، هذا بالإضافة إلى المساهمة في صياغة السياسات العامة التي تخدم مصالح المواطنين والدولة على حد سواء.

من ناحيته، تحدث اللواء الدكتور عفيفي كامل، عن هيكل مجلس الشيوخ ولجانه النوعية، مشيرا إلى أن المجلس يضم 14 لجنة نوعية، وتتمثل مهامها في مراجعة واقتراح التشريعات، وبحث القضايا المرتبطة بالدستور والسيادة الوطنية، إضافة إلى مناقشة المعاهدات الدولية والقروض والمنح الخارجية بالاشتراك مع لجنة الشئون المالية والاقتصادية، إلى جانب صياغة القوانين.

وأضاف أن عملية اختيار أعضاء المجلس تتم من خلال أدوات رقابية، ووفق معايير الكفاءة والخبرة، ما يتيح لهم أداء أدوار مهمة في رسم السياسات العامة والتفاعل مع قضايا المواطنين.

أهمية المشاركة في العملية الانتخابية

واختتم حديثه مؤكدا على أهمية المشاركة في العملية الانتخابية، معتبرا أن الإدلاء بالصوت الانتخابي حق وواجب وطني، يعكس الإرادة الشعبية ويساهم في بناء مجتمع ديمقراطي قائم على المشاركة الفعالة واختيار الأصلح.

نفذ اللقاء من خلال فرع ثقافة الإسكندرية، بإدارة د منال يمني، التابع لإقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي، بإدارة محمد حمدي، وجاء ضمن برنامج مكثف أعدته الهيئة العامة لقصور الثقافة، على مدار يومين، يشمل تنظيم ندوات وورش عمل ولقاءات توعوية لتعريف المواطنين بآليات العملية الانتخابية.