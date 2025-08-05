مسرح كامل العدد.. قصور الثقافة تختتم مشاركتها في المهرجان القومي بـ "سينما 30"

القاهرة - محمد ابراهيم -

بحضور جماهيري كبير، قدمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، اليوم الاثنين، الليلة الثانية من عرض "سينما 30 " على مسرح السامر بالعجوزة، في آخر عروضها المسرحية المشاركة في المهرجان القومي للمسرح في دورته الثامنة عشرة، وفي إطار برامج وزارة الثقافة.

عرض "سينما 30 "

العرض لفرقة البحيرة القومية، تأليف محمود جمال الحديني، وإخراج محمد الحداد، وتدور أحداثه حول مخرج مصري يعود من أمريكا خلال فترة الثلاثينيات من القرن الماضي، لتصوير أول فيلم ناطق بإحدى القرى الريفية، لكنه يصطدم بواقع مرير.

لجنة التحكيم

شهد العرض لجنة التحكيم: الفنان رياض الخولي رئيس اللجنة، د. عاطف عوض، الموسيقار د. وليد الشهاوي، الفنان ياسر صادق، د. حاتم حافظ، د. محمود سامي، والفنانة منال سلامة.

وبحضور د. جودة عبد الخالق، وزير التموين والتجارة الداخلية الأسبق، الفنان حمدي الوزير، الفنانة وفاء الحكيم، الناقد د. هشام السحار، المخرج حسن الوزير، الكاتب الصحفي يسري حسان، سمر الوزير مدير عام الإدارة العامة للمسرح، والمخرج محمد الطايع.

أعرب المؤلف محمود جمال الحديني عن اعتزازه الكبير بالعمل المسرحي، موضحا أنه كتب النص عام 2017 بدافع شغفه بعالم السينما التي تعد جزءا لا يتجزأ من وجدانه. وأضاف: المشاركة الحالية ضمن فعاليات المهرجان القومي تمثل فخرا كبيرا، مشيدا بجهود فريق العمل وما بذلوه من جهد على خشبة المسرح.

وأعرب الفنان محمد ناصر، عن سعادته بالمشاركة للمرة الثانية في المهرجان، مشيرا إلى أنه شارك في العرض كممثل ومطرب، وعن الشخصية قال أجسد دور "عطا أبو ميرغني" شخص ثابت على المبدأ رغم ما تمر به قرية "ضي القمر" من قهر وظلم من قِبل العمدة والمأمور.

بدورها، أوضحت الفنانة إيمان صلاح غانم، أنها تجسد شخصية "أم أحمد"، امرأة ريفية تعاني من ظلم العمدة بعد وفاة زوجها، ما يدفعها للانضمام إلى أهالي القرية في ثورة ضد الظلم الجماعي الذي يعيشونه.

وعلى الجانب التقني، أوضح معاذ مدحت، مهندس الإضاءة، أنه حرص على توظيف الإضاءة بما يتماشى مع الحالة الدرامية والتحولات الزمنية والبصرية، من خلال نمطين بصريين: وهما الإضاءة النهارية والأخرى الليلية، لتعزيز التباين.

وأشار الشاعر د. محمد مخيمر، أستاذ كلية الأعمال بجامعة الإسكندرية، أنه قام بكتابة كلمات ثلاث أغنيات خاصة بالعرض، وجرى تنسيقها بالتعاون مع المخرج بما يخدم السياق الدرامي، وتفتتح المسرحية بأغنية تعكس حالة القهر التي يعيشها أهالي القرية.

صناع عرض سينما "30"

"سينما 30" من إنتاج الإدارة العامة للمسرح، التابعة للإدارة المركزية للشئون الفنية، برئاسة الفنان أحمد الشافعي، تمثيل: محمد البياع، إبراهيم سليمان، أحمد القسطاوي، سيد أبو خزيمة، نور رامز، خيري غزال، محمد مبروك، ساندي نعيم، حازم سمير، محمد ناصر، عبد الرحمن منيب، مصطفى كفافي، محمد زعيتر، إيمان غانم، محمد عبيد، ياسمين الطياري، إيمان بدوي، عزة غانم، لورا حليم، روان عمارة، عبد الرحمن دونجا، عادل توفيق، يارا مسعد، شروق المصري، صفاء الرومي، إبراهيم ناصر، محمد الطيب، أحمد الفار، أحمد الحرفة، همسة محمد، هايدي جابر، شمس رفاعي، محمد صبري، وسعد عبد الحليم، بالإشتراك مع الأطفال: دنيا، كنزي، فريدة، ورودينا.

العرض أشعار د. محمد مخيمر، موسيقى وألحان مروان سمير، غناء مروان سمير، محمد ناصر، دنيا النادي، إيمان غانم، وأيتن شلبي، تنفيذ موسيقى عبد الله الصعيدي، ديكور وملابس منى شكري، وأحمد ماميش، ماكياچ إيمان بدوي، روان عمارة، وهايدي جابر، كيروجراف شريف عباس، إضاءة معاذ مدحت، مخرج مساعد مصطفى بخاتي، وموستا عبد المنعم، ومخرج منفذ سعيد عيد.

وتشهد الدورة الحالية المهرجان مشاركة 35 عرضا مسرحيا، ضمن المسابقة الرسمية، إلى جانب ثلاثة عروض خارج المنافسة، تمثل مختلف المؤسسات الفنية والثقافية والمستقلة في مصر.

وقدمت هيئة قصور الثقافة في المهرجان منذ انطلاقه عروض: "مرسل إلى" لفرقة قصر ثقافة السنبلاوين، تأليف طه زغلول وإخراج محمد فرج، و"شارع 19" لفرقة مركز الجيزة الثقافي، تأليف محمود جمال الحديني وإخراج عمرو حسان، و"اليد السوداء" لفرقة بورسعيد النوعية "ابدأ حلمك"، تأليف ميشيل منير وإخراج بيشوي عماد، و"لعنة زيكار" لفرقة نادي مسرح كفر الشيخ، تأليف وإخراج إبراهيم الفقي، و"أول من رأى الشمس" لفرقة قصر ثقافة روض الفرج، تأليف محمد عادل وإخراج أحمد زكي.

ومن المقرر أن يقام حفل ختام المهرجان وتوزيع الجوائز، بعد غد الأربعاء على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية.