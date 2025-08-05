وفاة فنان مصري داخل دار المسنين

القاهرة - محمد ابراهيم - أعلن نقيب المهن التمثيلية في مصر، الدكتور أشرف زكي، وفاة الفنان القدير أحمد رشوان عن عمر ناهز 76 عامًا، بعد معاناة مع أزمات صحية متكررة خلال الأيام الأخيرة.

وأفاد مصدر داخل نقابة الممثلين أن الراحل كان يقيم في دار رعاية المسنين التابعة للنقابة بمدينة السادس من أكتوبر، حيث نُقل إليها قبل عدة أشهر بعد ابتعاده عن الساحة الفنية لسنوات. وأضاف أن النقابة تولّت رعايته الطبية بالكامل حتى لحظة وفاته مساء الاثنين.

وفي بيان رسمي، نعت نقابة المهن التمثيلية الفنان الراحل، وقالت: "بقلوب يعتصرها الألم تنعى نقابة المهن التمثيلية الفنان أحمد رشوان، الذي غيّبه الموت بعد مسيرة فنية امتدت لعقود، أثرى خلالها الشاشة والمسرح بأعمال مميزة ستظل خالدة في وجدان الجمهور."

ولد أحمد رشوان في القاهرة عام 1949، وبدأ مشواره الأكاديمي في كلية التجارة الخارجية قبل أن يتجه إلى معهد الفنون المسرحية، حيث انطلقت رحلته الفنية. وشارك خلال مسيرته في عدد من الأعمال الدرامية المهمة إلى جانب نجوم كبار مثل عبد الله غيث، حمدي غيث، وصلاح قابيل.

وكان رشوان قد اختار الابتعاد عن الأضواء منذ سنوات، مفضلًا العيش في هدوء، إلى أن وافته المنية داخل دار الرعاية التي احتضنته في أيامه الأخيرة.