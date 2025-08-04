نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لأول مرة بعد 16 عامًا.. نبيل شعيل يصل مراسي استعدادًا لحفل “مهرجان مراسي” السبت المقبل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وصل الفنان الكويتي الكبير نبيل شعيل، إلى مراسي الساحل الشمالي، تمهيدًا لإحياء حفله يوم السبت المقبل بمهرجان مراسي “ليالي مراسي”، وبرعاية مراسي البحر الأحمر.

ويعد هذا الحفل عودة قوية للفنان الكبير نبيل شعيل، بعد غياب 16 عامًا عن الحفلات في مصر، والذي أختار أن تكون مراسي وجهته الأولى للعودة في مصر، إذ تعود آخر حفلاته في مصر إلى عام 2009، وذلك بعد فترة نشاط فني متميزة له في مصر بين عامي 1999 و2009.

وعودة النجم الكبير للغناء في مصر جاءت بعدما نجحت شركة إعمار مصر وإدارة مهرجان مراسي في إقناعه بالمشاركة هذا المهرجان الأضخم خلال أشهر الصيف الحالي بالساحل الشمالي، وضم عددًا كبيرًا من نجوم الفن في مصر والوطن العربي.

ومن المقرر أن يشارك الفنان الكبير نبيل شعيل، المطرب الشعبي محمود الليثي، في حفل مهرجان مراسي السبت المقبل، ضمن الفعاليات المقامة طوال أشهر الصيف.

يذكر أن مهرجان مراسي ليالي مراسي يستضيف عددًا من نجوم الغناء في الوطن العربي في حفلات مختلفة تقدم بمواصفات عالمية متميزة تتناسب مع الأجواء الصيفية، ويجمع به أكبر وأهم نجوم الفن والمطربين في الوسط الفني، سواء في مصر أو الوطن العربي.