نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بإطلالة محتشمة.. هنا الزاهد تتألق في أحدث ظهور لها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شاركت الفنانة هنا الزاهد جمهورها مجموعة صور جديدة عبر حسابها الرسمي على موقع إنستجرام، خطفت من خلالها أنظار جمهورها بإطلالة أنيقة ومميزة.

إطلالة هنا الزاهد

وظهرت الزاهد في الصور مرتدية فستانًا أصفر طويلًا ومحتشمًا، وتركت خصلاتها منسدلة بانسيابية على كتفيها، واعتمدت مكياجًا ناعمًا أبرز ملامح وجهها وجمالها الطبيعي.

أحدث اعمال هنا الزاهد

ومن ناحية اخري، تنتظر هنا الزاهد عرض فيلم The Seven Dogs، بطولة كريم عبدالعزيز وأحمد عز، منة شلبي، ناصر القصبي، سيد رجب، تارا عماد، ساندي بيلا، هالة صدقي، وعدد من النجوم العالميين منهم سلمان خان، وسانجاي دت.

اخر اعمال هنا الزاهد

وكان اخر اعمال هنا الزاهد هو فيلم ريستارت كل من: تامر حسني، هنا الزاهد، باسم سمرة، محمد ثروت، عصام السقا، سيد أسامة، ميمي جمال، الوجه الصاعد توانا الجوهري، وعدد من ضيوف الشرف منهم إلهام شاهين، شيماء سيف، محمد رجب، والكابتن أحمد حسام، رانيا منصور، والفيلم من إخراج سارة وفيق، وكتابة السيناريست أيمن بهجت قمر.

وايضا شاركت في فيلم الشاطر امير كرارة وهنا الزاهد، مصطفى غريب، أحمد عصام السيد، اللبناني عادل كرم، ومحمد القس، مع عدد كبير من ضيوف الشرف منهم خالد الصاوي وشيرين رضا، والعمل من تأليف أحمد الجندي وكريم يوسف وإخراج أحمد الجندي، وإنتاج تامر مرسي.