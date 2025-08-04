نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر غادة إبراهيم تدلي بصوتها فى انتخابات مجلس الشيوخ 2025 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أدلت الفنانة غادة ابراهيم بصوتها فى انتخابات مجلس الشيوخ داخل مدرسة مصطفي كامل بمساكن شيراتون، مؤكدة على أهمية المشاركة في هذا الاستحقاق الوطني باعتباره تعبيرًا عن الوعي والمسؤولية تجاه الوطن.



ويتنافس فيها 428 مرشحا على 100 مقعد مخصص لنظام الفردى فيما ترشحت قائمة واحدة وهي القائمة الوطنية من أجل مصر عن كل دائرة من الدوائر الأربعة المخصصة لنظام القوائم بعدد 100 مرشحا على 100 مقعد مخصص لهذا النظام.



ووفقا لإحصائيات الهيئة الوطنية للانتخابات، يحق لنحو 63 مليون ناخبا مصريا مقيدا في قاعدة البيانات، التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ 2025، تم توزيعهم على 8 آلاف و286 مقر انتخابى ما بين مدارس ووحدات صحية ومركز شباب بهدف التيسير على المواطنين الراغبين في الإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات، بإشراف قضائي من هيئتي النيابة الإدارية وقضايا الدولة بمشاركة 9500 قاضيا والذى تم مراعاة توزيعهم على لجان في محل إقامتهم، بينما هناك 2500 قاضية تشرف على الانتخابات خارج محل لإقامتهم.



وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن انتخابات مجلس الشيوخ تشهد تسهيلات وإرشادات لكبار السن وذوى الهمم، بدء من اختيار اللجان فى الأدوار الأرضية لسهولة الوصول إليها، وتوفير كراسى متحركة لذوى الإعاقة الحركية أمام مقار اللجان، ووضع لوحات إرشادية لكيفية التصويت الصحيح، وأنه تم وضع مظلات وتجهيزات للمواطنين أمام اللجان.



وكان قد انتهى تصويت المصريين بالخارج الذى إجرى على مدار يومى 1 و2 أغسطس من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء بتوقيت كل دولة، وذلك في عدد 136 مقر انتخابى في مقار القنصليات والبعثات الدبلوماسية المصرية في 117 دولة بينما لم تجرى الانتخابات بخمس دول بسبب النزعات التي تشهدها.