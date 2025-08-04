نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عمر شريف بدر: جائزة إنرجي لاتنسى وموعد مع الماضي بدايتي الحقيقية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حل الممثل الشاب عمر شريف بدر ضيفا على برنامج شيفت الصبح مع سلمى قاسم عبر محطة راديو إنرجي 92.1 للحديث عن نجاحه في الأعمال الدرامية خلال الفترة الماضية.

ووصف عمر شريف بدر مسلسل قهوة المحطة الذي شارك به في دراما رمضان 2025 بأنه كان عمل مختلف ومتوفر فيه مقومات النجاح من قبل البداية بالمؤلف والمخرج والمنتج.

واستطرد عمر شريف بدر قائلا:" المسلسل فرق معايا جدا والدور كان مخاطرة لإنه اتعمل زيه حلو كتير وكنت خايف الناس تفتكر من إتقاني للدور تكرهني وتحطني في القالب ده".

ووصف عمر شريف بدر حصوله على جائزة أفضل ممثل شاب ضمن مسابقة كأس إنرجي للدراما أنها الأولى له بعد الجوائز المسرحية ولن ينساها.



كما وصف في تصريحاته لإنرجي مسلسل موعد مع الماضي بأنه يعتبر بداية حقيقية له، قائلا إن المخرج السدير مسعود عبقري وحظه حلو بالعمل معه.



وكشف عمر شريف بدر عن رغبته في خوض مجال التمثيل مبكرًا موضحا:" خدت قرار أدخل المعهد من بدري رغم إن مجموعي في الثانوية العامة كان يديني فرص أكبر بس صدقت في حلمي ووالدي ساعدني وشجعني".

وأشار:" أول دور ليا كان مسلسل طاقة نور قبل دخول المعهد بس بدايتي الحقيقية كانت بمسلسل دايما عامر".