بهذه الطريقة.. روبي تروج لأغنيتها الجديدة «ثانيتين»

أحمد جودة - القاهرة - روجت الفنانة روبي عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك لـ أحدث أغانيها التي تحمل اسم «ثانيتين».

روبي بإطلالة جريئه علي بوستر اغنيه «ثانيتين»

ونشرت روبي بوستر جريء لـ اغنيه «ثانيتين»، ظهرت بإطلالة جذابة، مرتديه توب كورسيه دون أكتاف مع بنطلون ليجن أسود، وحذاء بكعب عالٍ من اللون الأسود اللامع.

روبي تروج لأغنيتها الجديدة «ثانيتين»

وكتبت روبي تعليقًا على البوستر: «ثانيتين.. قريبًا»، دون الكشف موعد الطرح الرسمي للأغنية، ما أثار تفاعلًا واسعًا بين جمهورها على مواقع التواصل الاجتماعي.

اخر اعمال روبي

وكان اخر اعمال روبي هو دويتو جمعها مع الفنان أحمد سعد بعنوان "تاني"، ضمن أغنيات ألبومه الجديد "بيستهبل"، من كلمات فلبينو وتوزيع أحمد طارق يحيى ومكس هاني محروس ومن إخراج أحمد عبدالواحد.

كلمات اغنية تاني

يا نهار أبيض هي تاني

مش كنا خلصنا ليه جاية تاني؟

طبعا هاتقولي جيالي صدفة

هو انتي فاكراني ياباني

يانهار أبيض هو تاني

جاي يرقص قلبي تاني

خلصت منه أنا في الحقيقه

قام راح طالعلي فالأغاني

تاني انتي تاني

طلعالي دايما هنا وهناك

تاني إنت تاني

غلبت قلبي يا واد بهواك