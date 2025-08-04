نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عبير صبري تخطف قلوب جمهورها في أحدث ظهور في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - خطفت الفنانة عبير صبري قلوب جمهورها عبر صفحتها الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، بعدما شاركت مجموعة جديدة من صورها.

أحدث ظهور لـ عبير صبري

وأطلت عبير صبري في الصور بإطلالة أنيقة باللون الأسود، وتركت شعرها منسدلا على كتفيها، ومكياج يبرز جمال ملامحها.

آخر أعمال عبير صبري

وكان آخر أعمال عبير صبري هو مسلسل "الحلانجي" الذي جمعها بمحمد رجب، ونافس في موسم دراما رمضان الأخير، وضمت قائمة أبطال العمل، كلا من أيتن عامر، دانا حلبي، محمد لطفي، أحمد وفيق، محمود قابيل، طارق صبري، ميمي جمال، سامح الصريطي، الراحلة إيناس النجار، وإبراهيم السمان، والمسلسل من تأليف محمود حمدان، إخراج معتز حسام.

وايضا شاركت في فيلم ليلة العيد، بطولة يسرا تأليف أحمد عبدالله وإخراج سامح عبد العزيز والعمل تناول فكرة القهر الذي تتعرض له المرأة في مجتمعنا المصري وشارك فيه كل من ريهام عبدالغفور، يسرا اللوزي، نجلاء بدر، هنادي مهنا، سيد رجب، محمود حافظ.

كما شاركت في مسلسل حدوتة منسية، هو من تأليف محمود حمدان وإخراج محمد محيي والعمل شارك فيه كل من سوسن بدر، أحمد فهيم، محمود حجازي، نانسي صلاح، هشام إسماعيل، محمد علي رزق، هلا السعيد، هبه عبدالغني وآخرين.