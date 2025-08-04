نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ليلة استثنائية بالساحل.. تامر حسني يفاجئ مدير أعماله تامر يحيي في عيد ميلاده الخمسين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهد الساحل الشمالي واحدة من أضخم الاحتفالات هذا الصيف، حيث احتفل رجل الأعمال والمنتج تامر يحيى، مدير أعمال النجم تامر حسني، بعيد ميلاده الخمسين في أجواء فنية راقية، وسط حضور نخبة من نجوم الفن والإعلام ورجال الأعمال.

الحفل الذي وُصف بأنه الأكبر هذا العام، حضره عدد كبير من الشخصيات البارزة، في مقدمتهم النجم تامر حسني، والفنان إيهاب توفيق، والفنان الشامي، والفنان إدوارد، والمخرج رامي إمام، والفنانة مي سليم، والإعلامية رزان مغربي، إلى جانب الفنانين كريم أسامة وكريم صبحي، والمنتجين محمد عبد الوهاب وطارق فهمي، إضافة إلى عدد من رجال الأعمال ورواد مواقع التواصل الاجتماعي.

بدأ الحفل في الرابعة عصرًا بعزف مميز لعازف الساكس الشهير قصراوي، تلتها فقرات غنائية متنوعة قدّمها كل من الفنانة شيري، والفنان عكاشة، والنجمة كارولينا كرم التي خطفت الأنظار بتفاعل الحضور الكبير معها.

كانت المفاجأة الأبرز من النجم تامر حسني، الذي خصّ مدير أعماله باحتفال استثنائي، حيث قدّم له باقة من أغاني ألبومه الأخير "لينا ميعاد" الذي حقق نجاحًا جماهيريًا واسعًا هذا العام، كما شارك في الغناء مع الفنان الشامي والمطرب كريم أسامة بأغنيتي "ملكة جمال الكون" و"هو ده بقى" وسط أجواء مليئة بالحماس.

وفي تصريح خاص، أعرب تامر يحيى عن سعادته البالغة بهذه المناسبة، قائلًا: "السنة دي كانت استثنائية جدًا بالنسبة لي على كل المستويات؛ أطلقت شركة إنتاج فني وقدمت مسلسلين هما (روح جدو) و(عهد أنيس)، وبجهز حاليًا لفيلم كبير ومسلسل جديد بعد الصيف إن شاء الله. ده غير شغلي الأساسي كمدير أعمال للفنان العظيم تامر حسني، ومشاركتي في الإشراف على فيلم (ريستارت) وألبوم (لينا ميعاد) الذي تصدر التريند على كل المنصات، والحمد لله الحفلات والحملات الدعائية حققت نجاحات كبيرة داخل وخارج مصر."

واختتم قائلًا: "كان لازم أحتفل بكل ده، خصوصًا إن السنة دي مميزة جدًا بالنسبة لي، بعيد ميلادي الخمسين ومرور 25 سنة على زواجي، مناسبة مش هتتكرر غير بعد 25 سنة، فقررت أشارك الفرحة مع كل أصدقائي وحبايبي."