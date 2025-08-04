نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بإطلالة كاجوال.. هدي الإتربي تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - خطفت الفنانة هدي الإتربي قلوب وأنظار متابعيها عبر حسابها بموقع انستجرام، بعدما شاركت مجموعة صور جديدة في أحدث ظهور لها.

إطلالة هدي الأتربي

وظهرت هدي الأتربي في الصور بإطلالة كاجوال أنيقة، مرتدية ملابس بسيطة أبرزت جمالها الطبيعي، مع ترك شعرها الأسود منسدلًا بانسيابية على كتفيها.

تفاعل الجمهور مع صور هدي الأتربي

وتفاعل عدد كبير من متابعيها مع الصور، حيث انهالت عليها التعليقات التي تشيد بجمالها وأناقتها، مؤكدين أنها دائمًا ما تلفت الأنظار بإطلالاتها المختلفة والمميزة.

أحدث اعمال هدي الأتربي

ومن ناحية اخري، تشارك هدي الأتربي في فيلم بيج رامي بطولة رامز جلال، بسمة بوسيل، محمد عبد الرحمن توتا، محمد أنور ونسرين أمين، محمود حافظ، بالإضافة إلى عدد كبير من الفنانين وضيوف الشرف سيتم الإعلان عنهم تباعا خلال فترة التصوير والفيلم من تأليف فاروق هشام ومصطفى عمر وإخراج محمود كريم وتدور الأحداث في إطار كوميدى كعادة أفلام رامز جلال.

آخر أعمال هدى الإتربي

وايضا شاركت هدى الإتربى فى دراما رمضان 2025، خلال مسلسل "العتاولة 2" بطولة أحمد السقا، طارق لطفي، زينة، باسم سمرة، فيفي عبده، نسرين أمين، مصطفى أبوسريع، مي القاضي، ثراء جبيل، هدى الإتربي، ميمي جمال، مريم الجندي، أحمد كشك، زينب العبد، فاتن سعيد، لمى كتكت، وأميرة الشريف. ومن تأليف مصطفى جمال هاشم. وإخراج أحمد خالد موسى. وإنتاج صادق الصباح.