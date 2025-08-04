نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رانيا منصور تعيش حالة من النشاط الفني بين الدراما والسينما في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعيش الفنانة رانيا منصور حاله من النشاط الفني بين الدراما والسينما خلال الفتره الحالية، حيث تشارك في في مسلسل وتر حساس 2 وفيلم الست لما بطولة يسرا.

فيلم الست لما

تشارك رانيا منصور في فيلم الست لما من بطولة يسرا، ماجد المصرى، درة، ياسمين رئيس، عمرو عبد الجليل، محمد أنور، كريم عفيفى، حمدى الميرغنى، محمود البزاوى، رانيا منصور، دنيا سامى، انتصار، أحمد صيام، مى حسن، وعدد من ضيوف الشرف، والفيلم من تأليف كيرو أيمن ومحمد بدوي وإخراج خالد أبو غريب وإنتاج ندى ورنا السبكى، وتدور أحداثه في إطار اجتماعى حول عدد من قضايا المرأة.

مسلسل وتر حساس2

وبدأت رانيا منصور تصوير مسلسل وتر حساس2 من بطولة غادة عادل، كمال أبو رية، نبيل عيسى، الهام وجدى بالاضافة إلى محمد محمود عبد العزيز، وتلعب رانيا شخصية هاجر صديقة فريدة والتي تلعبها غادة عادل، وكان أبطال الجزء الأول وهم: إنجي المقدم، ومحمد علاء جامايكا، وهيدي كرم، وهاجر عفيفي، وتميم عبده، والمسلسل من تأليف أمين جمال، وإخراج وائل فرح.

اخر اعمال رانيا منصور

وكان اخر اعمال رانيا منصور هو مسلسل شباب إمرأة، وهو مكون من 15 حلقة، ومن بطولة غادة عبدالرازق، يوسف عمر، محمود حافظ، محمد محمود، جوري بكر، لينا صوفيا، داليا شوقي، حسن أبو الروس، ورانيا منصور، تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج أحمد حسن.

وايضا شاركت رانيا منصور في فيلم ريستارت بطولة: تامر حسني وهنا الزاهد، عصام السقا، باسم سمرة، محمد ثروت، ميمي جمال، رانيا منصور، وسيد أسامة، والفيلم من تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج سارة وفيق.