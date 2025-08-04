نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر برفقة ليلى علوي وهالة صدقي.. إلهام شاهين تثير الجدل في أحدث ظهور لها خلال إجازتها الصيفية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أثارت الفنانة إلهام شاهين حالة من الجدل عبر حسابها بموقع إنستجرام بعدما شاركت مجموعة من الصور خلال قضاء إجازتها مع صديقتها.

إطلالة إلهام شاهين

ونشرت إلهام شاهين مجموعة صور جديدة لفتت بها الأنظار أطلت فيها بملابس شفافه، مرتدية توب وبنطلون أسود من خامة الدانتيل، البنطلون مبطن بشورت أسود أما التوب غير مبطن.

إلهام شاهين تقضي اجازتها الصيفية في اليونان

وتقضي إلهام شاهين اجازتها الصيفية مع صديقاتها الفنانة هالة صدقي والفنانة ليلى علوي في اليونان وتحديدا جزيرة ميكونوس.

آخر أعمال إلهام شاهين

وكان آخر أعمال إلهام شاهين كان مسلسل "سيد الناس" الذي عرض في موسم دراما رمضان 2025، وحقق نجاحًا واسعًا بمشاركة نخبة من النجوم مثل عمرو سعد، خالد الصاوي، ريم مصطفى، أحمد زاهر، نشوى مصطفى، سلوى عثمان وملك زاهر، ليؤكد المسلسل على استمرار حضورها القوي في الساحة الفنية رغم المنافسة الشرسة.

وايضا ظهرت إلهام شاهين بشخصيتها الحقيقية، خلال مشهد تصوير أحد المعجبين معها ضمن أحداث فيلم ريستارت بطولة تامر حسنى، هنا الزاهد، محمد ثروت، باسم سمرة، عصام السقا، ميمي جمال، أحمد عزيز، أحمد على وعدد من ضيوف الشرف على رأسهم إلهام شاهين، محمد رجب، شيماء سيف، رانيا منصور، توانا الجوهري، ولاعب نادى الزمالك السابق أحمد حسام ميدو والفيلم من تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج سارة وفيق.