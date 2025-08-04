نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شذى تنضم لنجوم روتانا.. وتنتهي من تصوير كليب "زمانك دلوقتي" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت مجموعة روتانا للموسيقى، عن انضمام النجمة شذى، لقائمة نجومها لتقديم مشاريع غنائية جديدة خلال المرحلة المقبلة.

وفي لقاء مثمر جمع بين النجمة شذى وأسامة رشدي المدير التنفيذي للشئون الفنية لروتانا بالقاهرة، تحدثا خلاله عن المشروعات الغنائية الجديدة المقرر تنفيذها خلال الفترة المقبلة.

أغنية "زمانك دلوقتي"

وبدأت "شذى" في تنفيذ باكورة مشاريعها مع روتانا لعام 2025 بتسجيل أغنية "زمانك دلوقتي"، كما انتهت منذ أيام قليلة من تصويرها بطريقة الفيديو كليب.

تفاصيل الأغنية

وتتعاون "شذى" في الأغنية مع الشاعر عليم الذي كتب كلماتها، وألحان مصطفى العسال وتوزيع أحمد حسام وإلهامي دهيبة، وتدور فكرة الكليب في إطار لايت خفيف حول اتنين منفصلين عن بعض وهو نفسه يرجع لها.

وشهدت كواليس تصوير الكليب حالة من الجدية بين فريق العمل بقيادة المخرج محمد عبدالجواد الذي تنقل من لوكيشن لآخر طبقا لسيناريو وقصة الكليب، لتقديم عمل غنائي يليق بالجمهور.

وسادت حالة من التفاهم والبهجة والسعادة التي طغت على يوم التصوير بين شذي وفريق عمل كليبها الجديد ومخرجه.

وحرصت "شذى" خلال مراحل تصوير الكليب على مداعبة الفتيات الموديلز اللاتي يظهرن معها بالكليب، كما تفاعل فريق العمل خلف الكاميرا مع الأغنية خلال تصويرها بالرقص عليها كونها أغنية أفراح وتحمل في لونها حالة من السعادة.

وخلال تصوير الكليب، قام مدرب الرقص بتعليم شذى بعض الحركات الراقصة التي تتماشى مع الأغنية والتي نفذتها ببراعة ورشاقة.