نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نانسي صلاح تكشف عن تفاصيل شخصيتها في مسلسل "2 قهوة" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تستعد الفنانة نانسي صلاح لعرض أحدث أعمالها الدرامية الذي يحمل اسم "2 قهوة"، والذي من المقرر عرضه في شهر سبتمبر المقبل، حيث يستأنف فريق العمل حاليًا تصوير المشاهد، وهو من بطولة أحمد فهمي ومرام علي.

وتجسد نانسي صلاح دور فتاة تدعى "شريفة" وهي الصديقة المقربة لـ مرام علي التي تجسد شخصية "نيللي"، معربة عن سعادتها بعمل تلك الشخصية وإنها قريبة منها.

أبطال مسلسل "2 قهوة"

مسلسل "2 قهوة" بطولة أحمد فهمي، مرام علي، نانسي صلاح،محسن محيي الدين، مي القاضي، حازم إيهاب، بسنت أبو باشا، إسماعيل فرغلي، أحمد الشامي، باهر النويهي، معتز حسين، عمر رياض، كريم العمري، هبة الأباصيري وعدد آخر من الفنانين، والمسلسل من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج عصام نصار وإنتاج أحمد عبد العاطي.

جدير بالذكر أنه تنتظر نانسي صلاح عرض ثلاثة أفلام جديدة وهما فيلم "تحت الطلب" مع سامح حسين، و"جبل الحريم"، و"أولاد المحظوظة".

يذكر أن آخر أعمال نانسي صلاح هو مسلسل "100 راجل" الذي عُرض في موسم رمضان 2023، وشاركت في بطولته إلى جانب سمية الخشاب ومحمود عبد المغني.