نهال طايل: سوزي الأردنية طلبت الظهور في برنامجي مرارًا.. والإعلام ليس المسؤول عن دعمهم

أحمد جودة - القاهرة - كشفت الإعلامية نهال طايل، مقدمة برنامج تفاصيل على قناة صدى البلد 2، عن تلقيها رسائل متكررة من البلوجر سوزي الأردنية تطلب فيها الظهور في البرنامج، مشيرة إلى أن هذه الرسائل ما زالت محفوظة لديها، وأن بعض الانتقادات التي تُوجه للإعلام بشأن دعم مثل هذه الشخصيات غير دقيقة، إذ إن الدعم الحقيقي جاء من جهات أخرى.



وقالت نهال طايل في برنامجها: "سوزي الأردنية كانت بتبعتلي رسايل طول الوقت بتقولي: أنا عايزة أطلع معاكي يا أستاذة، والرسايل دي لسه موجودة عندي، وأنا مش اللي سعيت لاستضافتها".



وأضافت: "لما سوزي راحت العرض الخاص لفيلم الشاطر، ودكتور أشرف زكي اعترض على وجودها، في ناس طلعت بعدها وقالت دي موهوبة، وابتدت تدعمها علنًا.. فكده يبقى في دعم، مش إحنا اللي بندعم الناس دي".



وأكدت نهال طايل أن الإعلام لا يتحمل المسؤولية الكاملة عن انتشار هذه الظواهر، مشددة على أن البرامج تستضيف الشخصيات العامة وفقًا للحالة المجتمعية في توقيت معين، بينما "الدعم الحقيقي يظهر حين يتم الاحتفاء بهم ومنحهم الشرعية في أماكن فنية ومناسبات عامة".