نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رانيا منصور صديقة غادة عادل في "وتر حساس" وتواصل تصوير "الست لما" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بدأت الفنانة رانيا منصور تصوير دورها في مسلسلها الجديد "وتر حساس"، والذي تلعب فيه دور هاجر صديقة فريدة والتي تلعبها غادة عادل.

تفاصيل المسلسل



و شخصيات رانيا وغادة وكمال أبو رية هي شخصيات جديدة بالإضافة لباقي الأبطال من الجزء الأول مثل إنجي المقدم ومحمد علاء جامايكا وهيدي كرم وهاجر عفيفي وتميم عبده وباقي أبطال العمل وهو من تأليف أيمن جمال وإخراج وائل فرح.

فيلم “الست لما”



على صعيد آخر تواصل رانيا تصوير فيلمها الجديد الست لما والذي تتشارك بطولته مع النجوم يسرا وياسمين رئيس ودرة ومحمود البزاوي والعديد من النجوم ويخرجه خالد أبو غريب وينتجه محمد ورنا السبكي.