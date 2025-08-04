نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بالصور.. الدكتور أشرف زكي يدلي بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أدلى الدكتور اشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، ظهر اليوم الإثنين، بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ، وذلك بلجنته الانتخابية بمدرسة ابو بكر الصديق الرسمية للغات في منطقة الشيخ زايد.

تصريحات أشرف زكي

وأكد الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، ان النقابة والجمعية العمومية، تحرص دائمًا علي المشاركة في العملية الانتخابية كما ادعوا جميع فناني مصر المشاركة في الانتخابات، مشيرًا إلى أن المشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ هي واجب وطني علي الجميع، حيث أنه مجلس الشيوخ له دور هام وبارز في الحياة التشريعية والمجتمعية.

يذكر ان اللجان تفتح أبوابها أمام الناخبين من 9 صباحًا وحتى 9 مساءً خلال يومي التصويت، فيما يشكل مجلس الشيوخ من 300 عضو، ينتخب منهم 200 بالاقتراع العام السري المباشر 100 بالنظام الفردي و100 بنظام القوائم المغلقة، ويعين رئيس الجمهورية 100 عضو.

ويتنافس 424 مرشحًا على المقاعد الفردية، من بينهم 183 مرشحًا مستقلًا، و241 مرشحًا ممثلين لأحزاب سياسية، بينما تخوض الانتخابات على نظام القوائم المغلقة قائمة واحدة، وهي "القائمة الوطنية من أجل مصر"