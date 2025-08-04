فن ومشاهير

تامر عبدالمنعم يدلي بصوته في إنتخابات مجلس الشيوخ

أحمد جودة - القاهرة - أدلى الفنان تامر عبدالمنعم رئيس البيت الفني للفنون الشعبية والإستعراضية بصوته في إنتخابات مجلس الشيوخ 2025 بإحدى دوائر الدقي التابع لها.

رسالة تامر عبد المنعم لجمهوره

 

ونشر تامر عبدالمنعم صورة له عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك من داخل اللجنة الفرعية وعلق عليها: خليك إيجابي وشارك في الإنتخابات.

وكان الفنان تامر عبدالمنعم قد علق على الضجة التي أثيرت في الآونة الأخيرة حول قضايا صناع المحتوى والذين يحاولون تشويه سمعة مصر وأبنائها.

 

وتقدم "عبدالمنعم" بالشكر والتقدير لرجال وزارة الداخلية تحت قيادة معالي وزير الداخلية اللواء محمد توفيق والذي أصدر أوامره بالقبض على كل من تسول له نفسه الإساءة بسمعة مصر والمصريين.

