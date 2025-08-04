كارول سماحة توجه رسالة دعم لـ أنغام

القاهرة - محمد ابراهيم - وجهت الفنانة كارول سماحة، رسالة دعم للمطربة أنغام، والتي تعرضت لوعكة صحية خلال الأيام الماضية وخضعت على إثرها لعملية جراحية في ألمانيا.

رسالة كارول سماحة لـ أنغام

وكتبت كارول سماحة، عبر ستوري حسابها بموقع إنستجرام: "أنغام الصديقة والفنانة الكبيرة.. أنتي قوية وقلبك كبير قد الفن اللي بتعطيه، بتمنالك الشفاء العاجل من قلبي، وراجعة أقوى مثل دايمًا.. محبتي الكبيرة لك".

تطورات الحالة الصحية لـ أنغام



وكان قد كشف الإعلامي محمود سعد تطورات الحالة الصحية للمطربة أنغام، حيث كتب بمنشور عبر حسابه الرسمي بـ فيسبوك: بتابع مع أنغام كل يوم ومع ابنها عمر، بطمن على حالتها، وهي تعبانة وبتعاني من ألم جامد وفهي مشاكل ويمكن بعد 3 أو 4 أيام نشوف، والحكاية صعبة ومش عارفين إيه هيحصل ادعوا لها.. أنغام صديقة قديمة ليا وعوضتني عن عدم رؤيتي أم كلثوم، وبحضر معاها تسجيلات كل أغانيها وبشوفهم بيتولدوا قدامي.