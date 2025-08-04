أحمد عبد الوهاب يظهر بلوك مختلف بفيلم "درويش"

القاهرة - محمد ابراهيم - يشارك الفنان أحمد عبد الوهاب في فيلم درويش الذي يعتبر أول أعماله السينمائية بدور رشدي، ويظهر أحمد بلوك مختلف في الفيلم كما يجيد التحدث باللغة الفرنسية ويمتاز بمهارة النصب.

أبطال فيلم درويش

فيلم درويش بطولة عمرو يوسف، دينا الشربيني، أحمد عبد الوهاب، مصطفى الغريب، محمد شاهين، تارا عماد، خالد كمال، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف وسام صبري وإخراج وليد الحلفاوي.

فيلم أحمد وأحمد

وفي سياق متصل، يظهر أحمد عبد الوهاب كضيف شرف في فيلم أحمد وأحمد، وهو العمل الذي يشارك في كتابة أيضا مع كريم سامي كيمز ويعرض حاليًا في دور العرض.

الفيلم من بطولة أحمد السقا، أحمد فهمي وعدد آخر من الفنانين، وهو من إخراج أحمد نادر جلال وتأليف أحمد درويش ومحمد عبد الله سامي وأشراف على الكتابة أحمد عبد الوهاب وكريم سامي كيمز.

وفي سياق آخر، يواصل أحمد عبد الوهاب حصد الجوائز والتكريمات؛ حيث حصل مؤخرًا على جائزة أفضل ممثل مساعد كوميدي من جوائز رمضان 2025 من Creative Summit، وجائزة التميز من كاس إنرجي للدراما.