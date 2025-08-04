نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "المسلماني" عقب الإدلاء بصوته في انتخابات الشيوخ: نحن بحاجة للاصطفاف الوطني أكثر من أي وقت في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أدلى الكاتب أحمد المسلماني رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، بصوته في لجنة كلية الفنون الجميلة بالزمالك، في اليوم الأول لانتخابات مجلس الشيوخ 2025.

وقال "المسلماني" في تصريحات صحفية عقب الإدلاء بصوته: “تواجه مصر تحديات جيوسياسية غير مسبوقة، وسط محيط إقليمي غارق في اللايقين، واحتياج بلادنا للاصطفاف الوطني والتماسك المجتمعي أكثر إلحاحًا من أي وقت مضى”.