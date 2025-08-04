نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "المسلماني" يلتقي وزير المالية: حلول لأزمة معاشات ماسبيرو قريبًا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انعقد أمس بمقر وزارة المالية بالعاصمة الإدارية، الاجتماع الثاني بين وزير المالية أحمد كجوك ورئيس الهيئة الوطنية للإعلام أحمد المسلماني؛ وذلك لبحث أزمة مكافآت نهاية الخدمة ومستحقات أبناء ماسبيرو.

وقد تم التوصل إلي صيغة مبدئية تتضمن وضع جدول زمني من أجل الحل التام والنهائي لأزمة معاشات ماسبيرو.

وقال "المسلماني"، إن الدولة تتفهم طبيعة المشكلة، والحوار بين الهيئة ووزارة المالية ومؤسسات الدولة بهذا الصدد، يتقدم بشكل إيجابي، وسوف يتم الإعلان عن تفاصيل الحل قريبًا.