نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمود البزاوي مدرسًا للتمثيل للمرة الأولى في منتصف أغسطس الجاري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يبدأ الفنان والسيناريست محمود البزاوي في منتصف الشهر الجاري أولى ورشه الخاصة بالتمثيل والتي قرر فيها تقديم خبرته لأجيال جديدة وموهوبة، وذلك من خلال ورشة إيه كي إيه.

المنتج ريمون رمسيس

وكان المنتج ريمون رمسيس قد أكد أنه ومن خلال شركته إيه كي إيه فيلمز وبالتعاون مع بعض شركات الإنتاج السينمائي والدرامي قرروا إطلاق مجموعة من الورش السينمائية يشرف عليها المخرج والسيناريست روماني سعد في مجال التمثيل والتي يعطيها الفنان محمود البزاوي والإخراج مع محمود سليم والإنتاج مع المنتج الفني وليد الصباغ والسيناريو مع دكتور أشرف محمد رئيس قسم السيناريو الأسبق بمعهد سينما، وإعطاء الطلاب المتميزين في هذه الورش الفرصة للعمل في إنتاجات الشركة والشركات المتعاونة معها نتيجة لإيمانه بدور الصناع تجاه المهنة وخلق كوادر جديدة تستطيع تجديد دماء الصناعة باستمرار، ومساعدة المواهب الشابة في إيجاد فرصة حقيقة لدخول المجال الفني.

أعمال ريمون رمسيس



ريمون رمسيس أنتج وأشرف على إنتاج مجموعة من الأفلام الهامة مثل ساعة ونصف وواحد صحيح وينتج حاليًا أفلام شمس الزناتي وعصابة حمادة وتوتو.