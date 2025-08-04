"مصور جنائي".. أحمد خالد صالح يكشف عن تفاصيل دوره في "ما تراه ليس كما يبدو"

القاهرة - محمد ابراهيم - صرح الفنان أحمد خالد صالح، عن تفاصيل شخصيته في حدوتة "فلاش باك"، من مسلسل "ما تراه ليس كما يبدو"، مؤكدًا أن العمل يمثل له تحديًا على المستوى الشخصي بسبب صعوبة التركيبة النفسية للشخصية، وذلك من خلال تصريحات تلفزيونية له.

تصريحات أحمد خالد صالح



وقال أحمد خالد صالح: "حدوتة جديدة وكل حاجة الواحد بيعملها بتكون جديدة، بس الحدوتة دي جديدة عمومًا في الدراما، فيها حاجات إحنا مش متعودين عليها، كونها 5 حلقات دي حاجة مكثفة أوي، يا رب تعجب الجمهور".



وتابع: "بعمل دور زياد الكردي، مصور جنائي محب ومخلص وحالم أوي وبيتصدم بالواقع، تركيبته النفسية مش سهلة، والحدث اللي بتحصله في حياته مش سهلة، والشخصية كان فيها تحدي".

المسلسل يتكوّن من سبع حكايات مستقلة، يمتد كل منها على مدار خمس حلقات، ويُقدَّم في كل حكاية فريق عمل مختلف على مستوى الإخراج والكتابة والتمثيل، ما يجعله تجربة درامية متنوعة وغير تقليدية، حيث يجمع بين الحكايات الإنسانية والتشويق واللحظات النفسية المشوّشة التي تترك المشاهد في حالة تساؤل دائم عن الحقيقة.

أبطال المسلسل



"ما تراه، ليس كما يبدو" من إنتاج كريم أبو ذكري، ويشارك في إخراجه جمال خزيم، خالد سعيد، محمد خضر، ومحمود زهران، بينما يتنوع فريق الكتابة بين محمد حجاب، نسمة سمير، هند عبد الله، وأسماء عبد الناصر، ويُعد من أكثر الأعمال انتظارًا هذا الموسم بسبب طبيعته المتفردة في الشكل والمضمون وتنوع عناصره بين التشويق والدراما النفسية والبطولة الشبابية.