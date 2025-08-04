نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صيف الأوبرا 2025 بالقاهرة والأسكندرية.. تجربة إبداعية ملهمة وحضور جماهيري مميز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بدعم ومساندة الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة وتجسيدًا لإستراتيجيات تعزيز دور الفنون الجادة في المجتمع وإتاحتها لكافة أبناء الوطن بهدف تنمية وتطوير الوعي أقامت دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور علاء عبد السلام فعاليات صيف الأوبرا 2025 بالمسرح المكشوف ولأول مرة بإستاد الأسكندرية الرياضي الدولي بالتعاون والتنسيق مع الفريق أحمد خالد محافظ الأسكندرية والأجهزة المعنية بمدينة الثغر.

وأكد الدكتور علاء عبد السلام رئيس الأوبرا أن رحلة صيف الأوبرا 2025 بالقاهرة والأسكندرية جاءت برؤية متجددة تمزج بين الأصالة والحداثة، وأضاف ان الفعاليات ضمت تجارب وجدانية متنوعة عكست ثراء الساحة الإبداعية المصرية، وتابع أن تنفيذ العروض بإستاد الأسكندرية لأول مرة أجاز فكرة إكتشاف منصات مبتكرة لعرض الفنون الجادة وأبرز خطوات وزارة الثقافة ودار الأوبرا لتحقيق العدالة الثقافية.

المسرح المكشوف بالقاهرة

فعلي المسرح المكشوف بالقاهرة وفي الفترة من 18 حتى 22 يوليو تحولت ليالى الصيف إلى تظاهرة متفردة للموسيقي والغناء، شملت عروضًا متعددة حيث إنطلقت الأمسيات بحفل الصوفية والحداثة الذى جمع الموسيقار فتحى سلامة والمنشد الشيخ محمود التهامى وتضمن البرنامج باقة مختارة من الأناشيد والمدائح والإبتهالات الصوفية فى ضوء صياغة موسيقية حديثة، وتوالت الليالى لتتألق النجمة حنان ماضى فى جولة غنائية عاطفية بلون تسعينيات القرن الماضى، بعدها نسج الثنائى فؤاد ومنيب خيوط الموسيقى مع الجمهور ليبرز طابع مؤلفاتهم الخاصة التى تمزج الكلاسيكية الغربية بالروح الشرقية، ثم قاد المايسترو أحمد عامر سهرة للموسيقى العربية شارك بها المطربون أحمد سعيد، نهى حافظ، مؤمن خليل، رحاب عمر وياسر سليمان وشملت نخبة من المؤلفات التراثية الخفيفة والمعاصرة، وختامًا قدمت فرقة أيامنا الحلوة تجربة وجدانية خاصة أثارت مشاعر الحنين إلى الماضى الجميل ولاقت تفاعلًا كبيرًا من الحضور.

إستاد الأسكندرية

وفي إستاد الأسكندرية ولأول مرة تعالي صوت الإبداع الموسيقي والغنائي وطوال الفترة من 27 وحتى 31 يوليو إستمتع أبناء وضيوف المدينة الساحلية بكوكبة من الأشكال الغنائية والموسيقية البارزة حيث قدم النجم إيهاب توفيق أمسية لافتة شهدت حضورًا جماهيريًا ضخمًا سبقه عرض مميز لفرقة الموسيقى العربية بعنوان "شباب في شباب" وقاده المايسترو الدكتور محمد الموجي وشارك خلاله كل من كنزى، حنان عصام، وياسر سعيد، وفى اليوم التالى حاورت عازفة الماريمبا نسمة عبد العزيز قلوب الحضور بمختارات من المؤلفات العربية والغربية، ثم تغنى الفنان أحمد جمال بمجموعة من اعماله الخاصة، وجاءت الأمسية الثالثة بمذاق خالص للموسيقي العربية وقادها المايسترو أحمد عامر حيث أعادت النجمة ريهام عبد الحكيم إلى الأذهان ذكريات زمن الفن الجميل وذلك بعد فاصل غنائى بمشاركة مطربو الأوبرا محمد حسن، فرح الموجى ومحمد الخولى، وتواصلت الفعاليات بعرض حيوى لفريق وسط البلد ضم مختارات من أبرز مؤلفاته التى تعكس الطابع الموسيقى المعاصر وتلقى الضوء على أحلام وطموحات الشباب، تلاه ظهور استثنائى للنجم هشام عباس الذى قدّم باقة من أشهر أعماله وسط تفاعل الحضور، واختُتمت الليالى بسهرة مع الموسيقار هشام خرما ضمت مجموعة من مؤلفاته العصرية التى تمزج بين روح الشرق وحداثة الغرب، بعده تغنى النجم خالد سليم بباقة من أعماله الرومانسية المحببة للجمهور.