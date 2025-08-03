نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر والد ضحية محمد رمضان يعلق على جدل وفاة ابنه شهيد في عمله في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وجه حسن العفوي والد حسام حسن ضحية حفل محمد رمضان بالسحل الشمالي، الذي فقد حياته إثر حادث سقوط ألعاب نارية رسالة مؤثرة لجمهور السوشيال ميديا والشامتين في وفاة نجله كونه يعمل في حفل غنائي، مطالبًا إياهم بالتوقف عن الإساءة لابنه المتوفى.

وقال والد حسام خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهال طايل في برنامج "تفاصيل"، المُذاع عبر قناة صدى البلد 2،: "بلاش تجريح في ابني.. هو مات، واللي بيكتب كلام يوجع في حقه يفتكر إن كما تدين تدان، هو عند ربنا دلوقتي وابني كان راجل وعمره ما طلب مني فلوس وعندي ابن تاني غيره ومش هقدر أقول غير الحمد لله".

وأضاف: "ابني كان راجل وبيصرف على نفسه، ومكانش ليه دعوة بأي حاجة غير شغله بس، واللي بيحصل على السوشيال ميديا وجع قلبي فوق وجعي عليه".