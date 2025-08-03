نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر والد ضحية حفل محمد رمضان يكشف كواليس زيارة "الفنان" في المستشفى.. قدم العزاء و'مشي' في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف والد حسام حسن، ضحية حفل الفنان محمد رمضان في بورتو جولف بالساحل الشمالي، عن زيارة الفنان للمستشفى للاطمئنان على المصابين وتقديم واجب العزاء.



وقال حسن العفوي والد المتوفي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهال طايل في برنامج "تفاصيل"، المُذاع عبر قناة صدى البلد 2، أن الفنان محمد رمضان حضر بالفعل إلى المستشفى عقب الحادث للاطمئنان على المصابين، وقدم له العزاء، ثم غادر، قائلًا: "محمد رمضان جيه المستشفى واتطمن على المصابين وعزاني ومشي".



واستنكر ما يُثار حول قبوله تعويضات مالية، متسائلًا بحرقة: "مين يقبل تعويض في ابنه؟ هل المال يعادل الروح؟ هل ملايين الدنيا تعوض روح ابني؟".



وأكد في ختام تصريحاته أن الجهة الوحيدة التي تواصلت معه بعد الحادث كانت بعض العاملين الذين كانوا متواجدين مع نجله في تجهيزات الحفل، قائلًا: "اللي تواصل معايا فقط هما اللي كانوا شغالين معاه بس".