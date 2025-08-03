نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر والد ضحية حفل محمد رمضان: 'ابني شهيد وكل اللي بيتقال على السوشيال ميديا كذب' في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عبر حسن العفوي والد الشاب حسام حسن ضحية حفل الفنان محمد رمضان في بورتو جولف الساحل الشمالي، عن حزنه وغضبه من التعليقات المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد الحادث المأساوي.



وقال والد حسام حسن، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهال طايل في برنامج "تفاصيل" الذي يعرض عبر فضائية صدى البلد 2، إن ابنه لم يكن له أي علاقة بالرقص أو التصرفات التي تم تداولها عبر السوشيال ميديا، مشيرًا إلى أن عمله كان يقتصر فقط على تجهيز الألعاب النارية خلال الحفل.



وأضاف: "ابني كان راجل، وبيصرف على نفسه، وشايل مسؤوليته من وهو في الثانوية العامة، وزعلان جدًا من اللي بيتقال عنه على السوشيال ميديا.. ابني مكنش بيعمل حاجة غلط وكان التاني على مدرسته ودخل كلية التجارة".