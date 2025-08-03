«من مملكة الجنة».. خالد النبوى برفقة ريدلى سكوت

القاهرة - محمد ابراهيم - شارك الفنان خالد النبوي جمهوره ومتابعيه عبر حسابه بموقع انستجرام، صورة مع المخرج والمنتج البريطاني ريدلي سكوت.

خالد النبوى برفقة ريدلى سكوت

وعلق خالد النبوي: "دايما حلو الكلام عن السينما مع الملهم الكبير ريدلي سكوت.. من مملكة الجنة وإلى الآن".

آخر أعمال خالد النبوي

وكان آخر أعمال النجم خالد النبوي هو مسلسل سراب، والذى عرض في بداية هذا العام، وشاركه في البطولة كل من: يسرا اللوزي، هاني عادل، نجلاء بدر، جيهان الشماشرجي، دياموند أبو عبود، أحمد وفيق، إنجي المقدم، أحمد مجدي، محمد كيلاني، وغيرهم، وهو من تأليف هشام هلال، وإخراج احمد خالد.

وايضا شارك خالد النبوي في فيلم "أهل الكهف" وشاركه في البطولة كل من: غادة عادل، محمد ممدوح، محمد فراج، بيومى فؤاد، ريم مصطفى، مصطفى فهمي، أحمد عيد، أحمد فؤاد سليم، أحمد وفيق، صبري فواز، هاجر أحمد، وغيرهم، والعمل من تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج عمرو عرفة.

كما شارك في مسلسل إمبراطورية ميم الذي عرض في رمضان الماضي، بطولة: حلا شيحة، نشوى مصطفى، نور النبوي، هاجر السراج، إلهام صفي الدين، محمود حافظ، ليلى عزالعرب، ومن تأليف محمد سليمان عبدالمالك وإخراج محمد سلامة، والمسلسل دارت أحداثه في إطار اجتماعي عائلي.