مصطفى كامل يوجّه رسالة تقدير لراغب علامة: “صورة الفن يجب أن تبقى جميلة"

القاهرة - محمد ابراهيم - أصدر الفنان مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية المصري بيانًا أكد فيه تقديره الشخصي والمهني الكبير للفنان راغب علامة، مشيدًا بما تحلّى به من أخلاق رفيعة وحرص على وحدة الصف الفني، ورفضه القاطع لأي تطاول عبر مواقع التواصل الاجتماعي على شخص النقيب أو النقابة.

وأشار كامل إلى أن الاتصال الهاتفي الذي جمعه بعلامة حمل أسمى معاني الأخوة والاحترام، وجاء انعكاسًا لوعي راغب علامة بأهمية احترام المؤسسات ودورها في صون كرامة الفنان والفن.



وجّه السوبر ستار اللبناني راغب علامة رسالة محبة وتقدير لنقيب المهن الموسيقية في مصر، الفنان مصطفى كامل، وذلك عبر حسابه الرسمي على منصة “تويتر”، مؤكدًا احترامه الكبير له كنقيب وشاعر وملحن ومطرب، وذلك في أعقاب الأزمة الأخيرة التي شغلت الوسط الفني والإعلامي.

هذا وكان السوبر ستار راغب علامة قد صرّح بأنّ مكالمة هاتفية دارت بينه وبين النقيب مصطفى كامل، تميزت بروح المحبة والشفافية والنوايا الطيبة، مؤكدًا أن “هذا الوضع لا يخدم أحدًا، ولا أقبل أن يكون هناك أي خلاف على الإطلاق”.

وشدد علامة على أن “من يتطاول على النقيب مصطفى كامل كأنه يتطاول عليّ شخصيًا وعلى جمهوري”، مشيرًا إلى استعداده الكامل لزيارة نقابة المهن الموسيقية في أي وقت، وتقديره للنقيب مصطفى كامل في جميع صفاته الفنية والنقابية.

كما أكد على ضرورة الحفاظ على الصورة الجميلة للفن والفنانين، قائلًا: “واجبنا أن نسعد الجماهير لا أن نفرّقها، وصورتنا لازم تفضل جميلة، وكل الإشكاليات نعتبرها سحابة وعدّت”.

وفي ختام بيانه، قال راغب علامة: “كانت المكالمة بيني وبين أخي مصطفى مليئة بالمحبة والشفافية، وما يعنينا هو أن تبقى مصر دائمًا وجهة أساسية لكل مبدع، فهي ستظل هوليوود الشرق”، موجّهًا رسالة حب إلى جمهوره المصري والعربي قائلًا: “بحبكم بحبكم بحبكم حتى ينقطع النفس”.

وقد لاقى هذا التفاهم الرفيع بين النجمين تفاعلًا واسعًا من الجمهور، معتبرين أن هذا الموقف يرسّخ لقيم التضامن والمحبة والاحترام داخل الوسط الفني العربي.