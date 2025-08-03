القاهرة - محمد ابراهيم - أثارت الفنانة مي كساب حاله من الجدل في أحدث ظهور لها عبر حسابها بموقع انستجرام بعدما شاركت مجموعه من الصور بفستان زفاف.

مي كساب تثير الجدل في أحدث ظهور لها

وظهرت مي كساب في الصور مرتدية فستان زفاف ووضعت اكسسوارات بسيطة ومكياج يبرز ملامحها، وعلقت: كوني عروسة كل يوم".

أحدث اعمال مي كساب

ومن ناحية اخري، تنتظر مي كساب طرح فيلمها الجديد "آخر راجل في العالم"، وهو عمل فانتازي تدور أحداثه حول بطل يقرأ تعويذة فرعونية غامضة، ليجد نفسه فجأة آخر رجل على كوكب الأرض وسط عالم نسائي بالكامل، في قالب من المفارقات الطريفة والمواقف غير المتوقعة.

وايضا تشارك مي كساب في مسرحية “البقاء للأصيع” بطولة: شيكو، هشام ماجد، أوس أوس، أحمد فتحي، مي كساب، مروة أنور، ومن تأليف: كريم سامي وأحمد عبدالوهاب، وإخراج: محمد أوتاكا بإخراج منفذ من “خليفة سمير.

قصة مسرحية البقاء للأصيع

وتدور أحداث مسرحية البقاء للأصيع ضمن إطار كوميدي حول بعثة فضائية مصرية تناشد إنقاذ البشرية من نفاد موارد الأرض عبر استكشاف كوكب بديل، كما أن الكواكب التي يصلون إليها لا تصلح للعيش، وتتوالى الأحداث لتوضح استحالة الهروب من الواقع ومحاولة العودة إلى الأرض.

اخر اعمال مي كساب

كما شاركت مي كساب في الموسم الرمضاني 2025، بمسلسل "المداح 5: أسطورة العهد" بطولة الفنان حمادة هلال وغادة عادل وخالد الصاوي وخالد سرحان وهبة مجدي ومي كساب ودنيا عبد العزيز ويسرا اللوزي وتامر شلتوت، من تأليف أمين جمال ووليد أبوالمجد، وإخراج أحمد سمير فرج.