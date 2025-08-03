فن ومشاهير

بإطلالة صيفية أنيقة.. هيدي كرم تتالق في جمبسوت من القماش الملون

0 نشر
0 تبليغ

  • بإطلالة صيفية أنيقة.. هيدي كرم تتالق في جمبسوت من القماش الملون 1/6
  • بإطلالة صيفية أنيقة.. هيدي كرم تتالق في جمبسوت من القماش الملون 2/6
  • بإطلالة صيفية أنيقة.. هيدي كرم تتالق في جمبسوت من القماش الملون 3/6
  • بإطلالة صيفية أنيقة.. هيدي كرم تتالق في جمبسوت من القماش الملون 4/6
  • بإطلالة صيفية أنيقة.. هيدي كرم تتالق في جمبسوت من القماش الملون 5/6
  • بإطلالة صيفية أنيقة.. هيدي كرم تتالق في جمبسوت من القماش الملون 6/6

القاهرة - محمد ابراهيم - خطفت الفنانة هيدي كرم قلوب وأنظار جمهورها بأحدث جلسة تصوير شاركتها عبر حسابها بموقع إنستجرام.

8e559a6b06.jpg
c797808368.jpg
2d8cd9300b.jpg
e70630fe55.jpg
9dbd200db3.jpg

أحدث ظهور لـ هيدي كرم 

وظهرت هيدي كرم في الصور بإطلالة صيفية أنيقة، مرتدية جمبسوت من القماش الخفيف الملون، وتركت شعرها منسدلا علي كتافيها.

هذا ولم تكن هذه المرة الأولى التي تخطف فيها هيدي كرم الأضواء، إذ تحرص دائمًا على مشاركة جمهورها بإطلالات متجددة تعكس شخصيتها الحيوية وروحها الشبابية

اخر اعمال هيدي كرم

وكان اخر اعمال هيدي كرم هو مسلسل "وتر حساس" الذي عرض مؤخرا عبر قناة ON، بطولة صبا مبارك ومحمد علاء وإنجي المقدم وهيدي كرم وأحمد جمال سعيد ومحمد العمروسي وهاجر عفيفي ولطيفة فهمي وتميم عبده وأحمد طارق نور ومحمد علي رزق، وهو من تأليف أمين جمال وإخراج وائل فرج.

وأيضا ظهرت في مسلسل "وبينا ميعاد 2" الذى تم عرضه قبل شهر رمضان الماضى، والعمل بطولة شيرين رضا، صبري فواز، بسمة، مدحت صالح، وفاء صادق، محمد مهران، هاجر الشرنوبي، محمد سليمان، نادية رشاد، أميرة أديب، آية سليم، أسامة الهادي، يوسف الكدواني، الطفل محمد العزازي، الطفلة كنزي رماح، تسنيم هاني، يوسف إبراهيم، وتأليف وإخراج هاني كمال.

محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا