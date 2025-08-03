بإطلالة صيفية أنيقة.. هيدي كرم تتالق في جمبسوت من القماش الملون

القاهرة - محمد ابراهيم - خطفت الفنانة هيدي كرم قلوب وأنظار جمهورها بأحدث جلسة تصوير شاركتها عبر حسابها بموقع إنستجرام.

أحدث ظهور لـ هيدي كرم

وظهرت هيدي كرم في الصور بإطلالة صيفية أنيقة، مرتدية جمبسوت من القماش الخفيف الملون، وتركت شعرها منسدلا علي كتافيها.

هذا ولم تكن هذه المرة الأولى التي تخطف فيها هيدي كرم الأضواء، إذ تحرص دائمًا على مشاركة جمهورها بإطلالات متجددة تعكس شخصيتها الحيوية وروحها الشبابية

اخر اعمال هيدي كرم

وكان اخر اعمال هيدي كرم هو مسلسل "وتر حساس" الذي عرض مؤخرا عبر قناة ON، بطولة صبا مبارك ومحمد علاء وإنجي المقدم وهيدي كرم وأحمد جمال سعيد ومحمد العمروسي وهاجر عفيفي ولطيفة فهمي وتميم عبده وأحمد طارق نور ومحمد علي رزق، وهو من تأليف أمين جمال وإخراج وائل فرج.

وأيضا ظهرت في مسلسل "وبينا ميعاد 2" الذى تم عرضه قبل شهر رمضان الماضى، والعمل بطولة شيرين رضا، صبري فواز، بسمة، مدحت صالح، وفاء صادق، محمد مهران، هاجر الشرنوبي، محمد سليمان، نادية رشاد، أميرة أديب، آية سليم، أسامة الهادي، يوسف الكدواني، الطفل محمد العزازي، الطفلة كنزي رماح، تسنيم هاني، يوسف إبراهيم، وتأليف وإخراج هاني كمال.