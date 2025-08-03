نزيف بالمخ.. تطورات الأزمة الصحية لحمدي إسماعيل‎

القاهرة - محمد ابراهيم - يواصل الفنان المصري القدير حمدي إسماعيل تلقي الرعاية الطبية داخل وحدة العناية المركزة بإحدى مستشفيات القاهرة، بعد تعرضه لأزمة صحية مفاجئة استدعت تدخلًا طبيًا عاجلًا.

وأصيب إسماعيل بنزيف تحت العنكبوتية في المخ، حسب رؤية الإخبارية مما استوجب نقله فورًا إلى المستشفى وإخضاعه للملاحظة الدقيقة على مدار الساعة.

تفاصيل مرض حمدي إسماعيل:

وشعر الفنان بصداع حاد أثناء وجوده بمنزله، ليتم نقله إلى المستشفى، حيث كشفت الفحوصات عن وجود نزيف دموي، وعلى إثره أُجريت له قسطرة في المخ للسيطرة على الحالة.

الفريق الطبي المشرف على حالته أكد أن الحالة مستقرة حتى الآن، ويتم التعامل معها بحذر شديد وفقًا للبروتوكولات المعتمدة، مشيرًا إلى أن النزيف لم يؤثر على درجة الوعي أو الوظائف الحيوية للفنان، الذي لا يزال يتفاعل بشكل طبيعي مع محيطه.

عن الفنان حمدي إسماعيل:

ويعد حمدي إسماعيل من أبرز وجوه الدراما المصرية، إذ قدم خلال مسيرته الفنية التي امتدت لأكثر من أربعة عقود، مجموعة من الأدوار المؤثرة التي لامست وجدان المشاهد المصري، مجسدًا شخصية الرجل البسيط بواقعية وصدق.

من أبرز أعماله: “ذئاب الجبل”، “ليالي الحلمية”، “العراف”، “مأمون وشركاه”، “نسل الأغراب”، وآخرها مسلسل “حكيم باشا” الذي ُرض في رمضان 2025.