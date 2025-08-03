نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأربعاء.. عرض فيلم "Behold a Pale Horse" بمركز الثقافة السينمائية بشارع شريف في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يحل النجم العالمي عمر الشريف ضيفًا على جمهور مركز الثقافة السينمائية، وذلك في إطار فعاليات "أنت قلب الحكاية، محور مصر تتحدث عن نفسها" التي أطلقتها وزارة الثقافة المصرية برعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة.

وينظم مركز الثقافة السينمائية التابع للمركز القومي للسينما برئاسة الدكتور أحمد صالح، أمسية سينمائية يوم الأربعاء الموافق 6 أغسطس، تتضمن عرضًا خاصًا لفيلم "Behold a Pale Horse" (إنتاج 1964) إلى جانب استعراض مشوار النجم العالمي عمر الشريف وموهبته الفريدة ورحلته نحو العالمية.

تفاصيل الفيلم:

الفيلم من إخراج فريد زينيمان، وتأليف إيمريك برسبيرجر، وسيناريو جي بي ميلار، وبطولة كل من جريجوري بيك، أنطوني كوين، عمر الشريف، وميلاريدونوك. ينتمي الفيلم إلى فئة الأفلام الروائية الطويلة وتبلغ مدته 118 دقيقة، ويُعد من كلاسيكيات السينما العالمية.

ويعد عمر الشريف أحد أبرز نجوم الفن في مصر والعالم، حيث بدأ مسيرته في السينما العربية في خمسينيات القرن الماضي، ثم التقى بالمخرج العالمي ديفيد لين الذي اكتشفه وقدم معه فيلمه الأول العالمي "لورنس العرب" (Lawrence of Arabia) عام 1962، والذي حقق نجاحًا عالميًا باهرًا. شارك بعدها في العديد من الأعمال العالمية من بينها: "دكتور جيفاغو"، "الرولز رويس الصفراء" (The Yellow Rolls Royce)، "الثلج الأخضر" (Green Ice)، "الوادي الأخير" (The Last Valley)، "بذور التمر الهندي" (The Tamarind Seed)، و**"Jaggernaut"** عام 1974.

تفاصيل الفعاليات:

يُذكر أن الفعالية تقام تحت إشراف الكاتبة أمل عبد المجيد، مدير عام مركز الثقافة السينمائية، وذلك يوم الأربعاء 6 أغسطس في تمام الساعة السابعة مساءً بمقر المركز الكائن في 36 شارع شريف، والحضور مجاني ومتاح للجمهور العام.